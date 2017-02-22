الغانم: إستراتيجية «وربة» الجديدة تركز على تكثيف الاستثمار في تطوير مهارات موظفينا

تحت شعار «معا.. نقدر»، نظم بنك وربة اللقاء السنوي لموظفيه في قاعة سلوى صباح الأحمد مؤخرا، بحضور الرئيس التنفيذي شاهين الغانم، والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.

وأثنى شاهين الغانم الرئيس التنفيذي على أداء فريق البنك وجهوده الدؤوبة التي يثق من أنها قد ساهمت في تحقيقه أرباحا قياسية في عام 2016، حيث قال: استطعنا في عام 2016 أن نحقق نتائجا مشرفة بفضل استراتيجية البنك المتوسطة الأجل البناءة وجهود موظفينا الذين لم يألوا جهدا في توظيف كامل طاقاتهم المهنية لكي تنمو جميع مؤشرات البنك بثبات، وبالتالي يخط وربة اليوم طريقه في تطوير البنية التحتية لصناعة الصيرفة الإسلامية في الكويت.

وأضاف متوجها الى الموظفين: اننا اليوم نحتاج الى دعم مضاعف من قبلكم مع اعتمادنا للإستراتيجية الجديدة مع كبرى شركات الاستشارات العالمية وهي ماكنزي أند كومباني، وانني على ثقة من أننا معا وبروح الفريق الواحد، سوف نوحد جهودنا جميعا لتطبيق بنود الإستراتيجية فندعم مسيرة وربة الذي يخطو بثبات وعزم بفضل جهودكم ودأبكم وإخلاصكم، الى إحداث بصمات مبتكرة وغير مسبوقة في القطاع، ولعب دور محوري في دعم الاقتصاد الكويتي وتوفير أفضل أدوات استثمارية وتمويلية لعملائه الذين يولونه ثقة كبيرة.

وأكد الغانم أن بنك وربة اليوم يتميز بالحلول الريادية ويهدف الى الحصول على حصة سوقية تصل الى 10% بنهاية عام 2021، وتبوؤ المرتبة الثالثة في قطاع الصيرفة الإسلامية والسادسة في القطاع المصرفي، لافتا ان البنك مرشح للنمو بسرعة قياسية وقادر على كسب العملاء من المنافسين.

ولفت أيضا الى أن أداء البنك في عام 2016، قد أسفر عن حصوله على عدد من الجوائز الراقية من جهات عالمية موثوقة.

إلى ذلك، تخلل الحفل تكريم لقدامى موظفي البنك تقديرا لولائهم وعملهم الدؤوب الذي شكل العضد الأساسي في وصول البنك الى مكانة متقدمة في السوق الكويتي اليوم.

وقد أمضى الموظفون أمسية ممتعة تخللها العديد من المسابقات الترفيهية التي أسفرت عن فوزهم بجوائز قيمة تقديرا لتفانيهم في دعم مسيرة البنك.

وختم الغانم قائلا: اننا نرى في موظفينا شركاء في النجاح فمعهم نكبر وبدعمهم نثق من أن بنك وربة ماض بثبات نحو تحقيق المزيد من النجاحات المشرفة ليكون المقصد والخيار الأول للعملاء، وبناء عليه نعدهم بأننا مستمرون في الاستثمار فيهم وتكثيف تدريبهم للدرجة التي يمتلكون معها القدرة العالية على المنافسة.