أعلنت مجموعة «أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية» (ITS) التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تعيين عصام الخشنام رئيسا تنفيذيا ضمن جهود تعزيز وتطوير أعمالها وخدماتها في منطقة الشرق الاوسط والعالم واستمرار ريادتها في تقديم أحدث الحلول المتكاملة في تقنية المعلومات لقطاعات عديدة من أهمها القطاع المالي والمصرفي، حيث تناسب مسيرة عمل الخشنام الذي يستحوذ على 25 عاما من الخبرات في مجالات التقنية والانظمة الآلية والادارة والتطوير والتسويق، مع خطط عمل الشركة وتطلعاتها المستقبلية للنمو والتوسع والتطوير الشامل.

ويعد الخشنام احد الوجوه المعروفة والمتميزة الجهود والاضافات في مجال انظمة تكنولوجيا المعلومات والحلول التقنية بشكل عام، وينسب اليه ابتكار وادارة ومتابعة العديد من حلول التقنية الحديثة في مجال الاعمال المتعددة التي انخرط فيها منذ تخرجه بدرجة البكالوريوس متخصصا في هندسة الكمبيوتر من جامعة باسيفيك في الولايات المتحدة الأميركية في العام 1991 واتبعها بدراسات في جامعة هارفرد في الادارة الاستراتيجية ونظم القيادة الناجحة.

وشغل الخشنام قبل انتقاله الى مجموعة ITS مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في بنك الكويت المركزي، كما شغل مناصب قيادية ابتداء من عام 1992 في العديد من الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، كما كان على اتصال بشكل دائم مع قطاع البنوك والصيرفة من خلال عمله في البنك المركزي، وهما مجالان رئيسيان لأعمال وانشطة واهتمامات مجموعة ITS.

واستطاعت مجموعة ITS الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وذات الخبرة العريقة، حيث تأسست في العام 1981، تقديم أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات لما يزيد على 75 مؤسسة مالية ومصرفية، إضافة الى العديد من العملاء في القطاع الحكومي وقطاع النفط، حيث تعمل المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، من خلال كوادر مؤهلة تشتمل على 1200 خبير ومختص في تقنية المعلومات يتوزعون على 7 مكاتب حول العالم.

وحصدت ITS العديد من الجوائز العالمية في مجال تقنية المعلومات، منها جائزة «أفضل مزود لتكنولوجيا المعلومات» من مؤسسة CPI Financial العالمية والمتخصصة بالشأن المالي والمصرفي، وجائزة «أفضل شركة تكنولوجيا المعلومات للاستشارات المالية الإسلامية لعام 2016» و«أفضل منتج لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المالية الإسلامية 2016» من مؤسسة GIFA العالمية.