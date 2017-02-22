قالت رئيسة مجلس ادارة شركة ابيسكو للتجارة العامة والمقاولات م.آلاء حسن انه بعد 70 يوما تشغيليا منذ بداية أعمال تقطيع الإطارات المستعملة في منطقة مقبرة الإطارات المستعملة في ارحية تم تقطيع ما يقارب 3 ملايين إطار، وذلك حسب الخطة المحددة في المرحلة الأولى، والتقطيع يتم وفقا للخطة المقدمة للهيئة العامة للصناعة، حيث ان الالتزام التعاقدي هو مليون ومائة وعشرة آلاف إطار شهريا، والشركة فعليا تقوم بتقطيع ما يزيد على المليون وربع المليون إطار شهريا.

وأضافت أن الشركة ستبدأ بنقل الإطارات المقطعة إلى منطقة السالمي، حيث المساحة التخزينية التي قامت الهيئة العامة للصناعة بتسليمها لنا للدخول في خطوط إنتاج لإعادة تدويرها واستخراج المنتج النهائي منها.

وأوضحت حسن أنه تم نقل ما يقارب 2 مليون إطار مقطع بواقع 30 إلى 50 رحلة يوميا أي متوسط 400 رحلة في 10 أيام، وحاليا الشركة تنتظر تسليمها الأرض الخاصة بمصنع التدوير والذي حان وقت تسليمه حسب الشروط المستوفاة في العقد المبرم مع الهيئة العامة للصناعة واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء والخاصة بتوطين مشروع تدوير الإطارات في منطقة السالمي، من دون أي عقبات أو صعوبات في تنفيذ العمليات التشغيلية والتقطيع حتى الآن.

وأكدت أن الشركة ملتزمة بوعدها مع الهيئة العامة للصناعة بإخلاء المنطقة من الإطارات كما هو مخطط له ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه.