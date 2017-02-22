ناقشت اللجنة الكويتية- اليابانية في الغرفة برئاسة طارق المطوع التحضيرات للاجتماع السنوي الواحد والعشرين للجنة الذي سيعقد في الكويت خلال شهر اكتوبر المقبل، وتم عرض المحاور المقترح إدراجها في برنامج الاجتماع السنوي كالمحور الاقتصادي، التعاون الاستثماري، مصادر الطاقة والطاقة المتجددة، التعاون في المجال الطبي، التعاون في مجال رعاية المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، دعم وتوجيه الحاصلين على براءات الاختراع، المدن الذكية، وتطوير أنظمة الاتصالات، حيث أعرب السادة أعضاء اللجنة عن أن يكون هذا الاجتماع استكمالا للجهود التي بذلتها اللجنة في الاجتماعات السنوية السابقة للوصول إلى الأهداف المنشودة التي أنشئت من أجلها.

ويذكر أن اللجنة الكويتية- اليابانية لأصحاب الأعمال قد تأسست في عام 1995، وتضم في عضويتها مسؤولين من جهات حكومية وخاصة بغرض الاستفادة من الخبرة اليابانية، وتوطين التكنولوجيا اليابانية لتطوير المهارات الكويتية وحث الشركات والمؤسسات اليابانية على إنشاء مشاريع استثمارية في الكويت بمختلف القطاعات دعما للاقتصاد الكويتي.