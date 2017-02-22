عدد العاملين في القطاع النفطي يتجاوز 19.8 ألف موظف

توظيف 1560 كويتياً خلال السنة المالية 2016/2017

1710 مواطنين في عقود المقاولين لدى «نفط الكويت» بالخطة الخمسية

أحمد مغربي

كشف نائب العضو المنتدب للشؤون الادارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد أن المؤسسة تعتزم توظيف 4965 وظيفة خلال الخطة الخمسية للقطاع النفطي التي تمتد من الآن حتى عام 2022، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع النفطي يتجاوز حاليا 19.8 ألف موظف.

وأضاف الحمد خلال مؤتمر صحافي عقدته «مؤسسة البترول» امس أن القطاع النفطي وظف 1560 كويتيا خلال السنة المالية 2016/2017، مبينا انه تم طلب وظائف جديدة عبر 3 إعلانات توظيف كان آخرها الاعلان الذي تم الكشف عنه أمس لحملة الدبلوم الفني، حيث سيتم استقطاب 293 وظيفة فنية وإدارية في هذا الإعلان.

وذكر الحمد أن عدد العمالة الكويتية في عقود المقاولين تقدر بحوالي 4340 مواطنا، بنسبة تصل إلى 26%، عمالة ماهرة وشبه ماهرة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى رفع نسبتها في العقود بعد تطبيق اللائحة الإدارية الجديدة المحدثة في عام 2014 والتي وفرت مزايا إدارية عديدة لهؤلاء الكويتيين لضمان استمرارية العامل في تلك العقود.

وأوضح ان هناك مميزات إضافية للعمالة الوطنية في عقود المقاولين، حيث لا تقل نسبة العمالة عن 25% من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في حين ان المسجلين الكويتيين في عقود المقاولين وصلوا الى نسبة تفوق تلك المستويات.

وأكد ان القطاع النفطي اقر مزايا إضافية للعاملين في عقود المقاولين منها التأمين الصحي للعاملين مع افراد اسرهم ومنح تذاكر سفر للعامل وزوجته بمبلغ مقطوع وزيادة سنوية محفزة تعتمد على تقييم الاداء، بالإضافة الى الإجازات السنوية وكلها مميزات يتم الاتفاق مع المقاولين عليها لاستقطاب العمالة في ذلك الجانب بخلاف ما ينص عليه القانون.

وأوضح أن القطاع النفطي وضع خطة بالتنسيق مع جامعة الكويت للقيام بدور فعال في الاستفادة من مخرجات التعليم، وتم إعداد برامج مع المعاهد التطبيقية لتنفيذ برامج تدريبية لخريجي الثانوية العامة لتأهيلهم ضمن برامج الحفر في شركتي نفط الكويت ونفط الخليج، وكشف أن المؤسسة ستطلب توظيف 1710 مواطنين ضمن عقود المقاولين لدى شركة نفط الكويت في الخطة الخمسية.

الوافدون في «المؤسسة»

وأشار الحمد الي أن نسبة الوافدين في الأعمال الإدارية باستثناء المستشارين ستصل إلى 0% في «مؤسسة البترول» فقط بحلول شهر يوليو المقبل.

وفي سؤال حول اللجنة المشكلة لانتقال العاملين في عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت، قال الحمد ان «مؤسسة البترول» أوقفت عمل تلك اللجنة لإشعار آخر.

وحول الاحتياجات الوظيفية التي تطلبها شركة الصناعات البترولية المتكاملة «kipic» التي تم انشاؤها حديثا، ذكر الحمد أن «مؤسسة البترول» حددت احتياجاتها المبدئية في شهر ابريل المقبل، واستعانت بالعديد من العمالة من المؤسسة وشركاتها التابعة، مشيرا إلى أن هناك بعض العمالة سيتم انتقالها مع المشاريع فور انطلاق الشركة فعليا.

وفي سؤال حول تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب على العاملين في القطاع النفطي، ذكر أنه تم استدعاء المسؤولين في القطاع النفطي لإبداء رأيهم حول المقترح، والمؤسسة بانتظار رد مجلس الأمة.

وقال إن هناك شحا في عدد من التخصصات في سوق العمل بشكل عام، مشيرا الى أن من خطة القطاع النفطي القيام بدور استقبال مخرجات التعليم ومن ثم توجيهها الى برامج تدريبية والاتفاق مع التطبيقي والتدريب لإدخال حملة الثانوية العامة لتأهيلهم للدخول في مجالات الحفر، مضيفا أن هناك برنامجا آخر في البترول الوطنية لخريجي الثانوية العامة لتدريبهم على وعد تعيينهم في حال اجتيازهم للبرنامج في الشركة أو للعمل مع عقود المقاولين.