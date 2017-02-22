أعلنت الشركة الكويتية للستايرين، عن أرباح صافية بلغت 107 ملايين دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 11% عن أرباح عام 2015 التي بلغت 97 مليون دولار.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للستايرين، عادل المنيفي: «رغم عدم استقرار الأسواق العالمية وعمليات الصيانة الشاملة التي تمت خلال تلك الفترة، تؤكد نسبة ارتفاع أرباح الشركة لعام 2016 أنها تتمتع بهيكلة تشغيلية مرنة تمكنها من تخطي التحديات الاقتصادية على مستوى الأسواق العالمية.

وتعكس النتائج أيضا مستوى جودة مادة الستايرين مونيمر التي تنتجها الشركة والتي تشهد طلبا متزايدا من قاعدة عملائنا القوية فيأوروبا وآسيا».

وأضاف: «من اهم الإنجازات في عام 2016، هو قيام الشركة بإعادة تمويل ديونها خلال فترة زمنية قياسية من خلال تسهيلات مصرفية بقيمة 280 مليون دولار أميركي من أحد البنوك الكويتية لاستخدامها في تمويل أنشطة الشركة لتطوير تنافسيتها ودعم مكانتها على المستوى العالمي».

وقال: «ارتفعت أرباح الشركة بفضل عدة عوامل أبرزها الزيادة النسبية في فرق أسعار المبيعات مقارنة بأسعار اللقيم بسبب تحسن أسعار النفط، وأيضا بفضل سياسة تقنين التكاليف الثابتة التي تعتمدها الشركة، وتحسين تكلفة خدمات الشحن والتخزين، وإطلاق مجموعة برامج 6 سيجما.

واليوم، وبفضل وضع الشركة المالي المتين واستراتيجيتها التشغيلية الهادفة إلى زيادة التنافسية، تواصل الشركة الكويتية للستايرين نموها بمنهجية إيجابية لإدارة التكاليف».

وشهد سوق مادة الستايرين مونيمر تحسنا في الأسعار خلال نهاية عام 2016، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن خلال عام 2017، حيث بلغ متوسط سعر الستايرين مونيمر 1300 دولار للطن الواحد في يناير 2017، وهو أعلى من السعر في يناير 2016 بفارق 300 دولار للطن.