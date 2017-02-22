قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إنها تقدمت بطلب تحكيم دولي ضد حكومة العراق، لأن الأخيرة لم تلتزم بواجباتها لحماية وتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق.

وأضافت أجيليتي في بيان للبورصة أمس، أن الحكومة العراقية لم تخطرنا بأي تطور يتعلق باستثمارنا في شركة كورك تيليكوم بالعراق، وعدم منحنا الحق بالمشاركة في أي إجراءات للدفاع عن مصالحنا في شركة كورك.

وأوضحت أجيليتي أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للتطور الحاصل على الشركة لعدم صدور أي أحكام أو قرارات في موضوع طلب التحكيم حتى تاريخه.

وقالت أجيليتي مطلع فبراير الجاري، إنها لجأت للتحكيم الدولي ضد الحكومة العراقية بعد أن قامت الأخيرة بمصادرة استثمارات للشركة بقيمة 380 مليون دولار بقطاع الاتصالات العراقي.

وأشارت الشركة في منتصف فبراير الجاري، إلى أنها لم تأخذ مخصصات في السابق مقابل استثمار الشركة في كورك - العراق، والتي تم التحفظ عليها من قبل الحكومة العراقية.

واستحوذت أجيليتي في عام 2011 على 24% من أسهم كورك تيليكوم العراقية، التي تعد أكبر مشغل للاتصالات في إقليم كردستان - العراق.

وانخفض سهم «اجيليتي» في تعاملات أمس بعد عودته للتـداول بـ 1.6%، محققا خسائر 10 فلوس ليتراجع إلى 600 فلس بعد تداول 13.8 مليون سهم بـ 8 ملايين دينار تصدر بها قائمة الشركات الأعلى من حيث القيمة.