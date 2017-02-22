شريف حمدي

أظهرت إفصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك في 4 شركات بقيمة قدرت بـ 1.4 مليون دينار، حيث قلص سالم عبدالله سالم الحوسني ومجموعته (شركة السالم المحدودة) حصته في شركة الأولى للاستثمار إلى 6.2% من 7.3%، وتقدر قيمة بيع أكثر من 1% من الأسهم بـ 360 ألف دينار، كما قلص حصته في شركة اسمنت الخليج بنسبة 1.12% لتصبح 12.9% من 14.09% وبلغت قيمة بيع هذه النسبة بـ 827 ألف دينار.

وشهدت قائمة تغير كبار الملاك في البورصة الكويتية تغيرا آخر بشراء شركة أثمان 2.01% في شركة سنام العقارية بقيمة 136.8 ألف دينار، حيث ارتفعت حصة الشركة إلى 20.03% من 17.89%، كما زادت الشركة «أثمان» حصتها في شركة وثاق بنسبة 1.53% لترتفع حصتها إلى 8.55% من 7.02% وبلغت قيمة الشراء نحو 95 ألف دينار.