قالت الشركة الوطنية العقارية إن محكمة التمييز أجلت الدعوى المقدمة من الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة وآخرين بشأن انعدام الحكم الصادر الخاص بالمنطقة الحرة، لجلسة 10 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس، أن هذا التأجيل لن يكون له أي أثر على مركزها المالي.

كانت الوطنية العقارية رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي، ضد وزير التجارة والصناعة، تطالب فيها بانعدام الحكم الصادر عن محكمة التمييز الخاص بالمنطقة الحرة.

وتراجع سهم الشركة في تعاملات أمس بنسبة 1.8% بخسارته فلسين لينخفض إلى 112 فلسا، وذلك بعد تداول 6 ملايين سهم بقيمة 663 ألف دينار.