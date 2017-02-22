بدأت شركة سيتي جروب اليوم وتزامنا مع العيد الوطني وعيد التحرير للكويت بتشغيل باصات جديدة ذات الطابقين كجزء من التزامها المستمر لتطوير وتحسين جودة النقل العام في البلاد، وتعزيزا لشبكة خطوط «سيتي باص» التي تغطي معظم المناطق في الكويت.

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة نبيل الجريسي بأن «سيتي باص» ملتزمة بتوفير خدمات النقل العام على مستوى عالمي إلى عملائها وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للمساهمة في الحد من الاختناقات المرورية المتزايدة ودعم مشروع حماية البيئة، وهذه الباصات تعتبر صديقة للبيئة ومجهزة بنظام GPS الخاص بتحديد المواقع، فضلا عن توفير خدمة «الواي فاي» على متنها، وتعزيز كل ما من شأنه راحة الركـاب وتأمين السلامــة لهـــم، كما سيساعد هذا النوع من الباصات على تقليل العدد الفعلي للباصــات المنتشرة في شوارع الكويت مع ميزة استمرارية تلبية حاجة السوق المحلي المتزايدة للنقل الجماعي.

وأكد توفير الخدمة الأفضــــل للمواطنين والمقيمين على حد سواء وتشجيع الكثير من سائقي السيارات الخاصة بالتخلي عن سياراتهم واستخدام وسائل النقل العام.

وهنا دعا الجريسي المواطنين والمقيمين لتجربة الباصات الجديدة ذات الطابقين والتي ستبدأ رحلتها الأولى اليوم وسيكون مسارها عبر الطريق Route999 من فندق الشيراتون في مدينة الكويت تسير على طول الطريق الساحلي لشارع الخليج العربي مرورا بشارع التعاون وطريق الفحيحيل الساحلي منتهيا بمنطقة الفحيحيل ومن ثم العودة.