قامت شركة الوطني للاستثمار «ان بي كيه كابيتال» بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لإنشاء برنامج طرح صكوك بمبلغ يصل الى 2 مليار دولار لشركة ايكويت صكوك ذات غرض خاص المحدودة «ايكويت» ولطرح إصدار صكوك متوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في فبراير 2024.

تعد شركة ايكويت صكوك شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ايكويت للبتروكيماويات (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف «Baa2» من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني و«BBB+» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) (مجتمعتين «مجموعة ايكويت»).

ويعتبر هذا الإصدار الثاني لمجموعة ايكويت والتي حققت نجاحا بدخولها أسواق الدين العالمية في شهر نوفمبر 2016 وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسلة سندات مزدوجة بقيمة اجمالية 2.25 مليار دولار.

شارك كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي جروب واتش اس بي سي بانك بي ال سي وجي بي مورجان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من أن بي كيه كابيتال وسيتي جروب وأتش أس بي سي بانك بي ال سي، وجي بي مورجان سكيوريتيس بي ال سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. وأم يو أف جي سكيوريتيس وميزوهو للأوراق المالية وأس أم بي سي نيكو وبنك أبوظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.

كان استقبال الطرح إيجابيا للغاية من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك مديري الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة الصكوك المطروحة بنسبة 7.4x مرات لتصل إلى 3.7 مليارات دولار، وسيتم توظيف عوائد هذا الطرح لإعادة جدولة الديون القائمة.

هذا، وقد علق الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت محمد حسين قائلا: «فخورون بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني اصدار ناجح لمجموعة ايكويت في أسواق الدين العالمية.

نحن فخورون بالإقبال القوي من المستثمرين على هذا الطرح، ما يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة ايكويت وجاذبيتها العالمية».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد قائلا: «للاقبال القوي على الإصدار أهمية في السوق الكويتي في دعم الإصدارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.