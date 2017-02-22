محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص طلبت من التحالفين الباقيين المتنافسين على مشروع «شمال الزور 2» المستقل للطاقة والمياه تقديم الايضاحات المالية حول المقترحات الفنية التي تقدما بها، قبل ان يصار الى فض العروض التجارية.

واضافت المجلة نقلا عن مصادر مطلعة ان الهيئة طلبت من التحالفين إزالة كل الانحرافات من المقترحات المقدمة على ان تقدم هذه الايضاحات في موعد غايته نهاية فبراير الجاري، وتخطط الآن لفتح المقترحات التجارية في غضون الأسبوعين الأول والثاني من شهر مارس المقبل.

وقالت المجلة ان التحالف الاول يضم شركة ماروبيني كوربوريشن اليابانية مع الوكيل المحلي شركة فؤاد الغانم واولاده، فيما يتألف التحالف الثاني من شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية مع كل من شركة اوساكا غاز كومباني ومجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة.

واشارت المجلة الى ان التحالف الثالث ـ الذي قدم عرضا بشأن المشروع ـ والذي تتولى قيادته شركة اكوا باور السعودية مع شركة ميتسوي اليابانية لم يدع لحضور الاجتماعات اللاحقة او المشاركة في المفاوضات حول المشروع.

ومن المقرر ان تبلغ طاقة مشروع «شمال الزور 2» المستقل 1500 كيلواط من الكهرباء بالاضافة الى تحلية 102 مليون غالون امبراطوري من المياه يوميا.

وختمت المجلة بالقول انه على غرار المرحلة الاولى من مشروع شمال الزور، فإن المرحلة الثانية سيتم تشغيلها على الغاز كمصدر رئيسي، بالاضافة الى زيت الغاز، الذي ستوفره وزارة الكهرباء والماء.