وقعت شركة غراند ماجستيك البريطانية لإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات المملوكة لشركة أوبرا الإقليمية للتجارة العامة عقد إدارة وتشغيل 5 فنادق جديدة وقيد الإنشاء مملوكة لرجل الأعمال سعود صاهود المطيري.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة غراند ماجستيك محمد بوصليب ان هذه العقود ما هي إلا باكورة أعمال الشركة في الكويت ومنطقة الخليج والشرق الاوسط في إطار خطتها للدخول في قطاع السياحة والتوسع في السوق المحلي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة تحقيقا لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وكشف ابوصليب عن أن الشركة لديها مفاوضات مع عدد من الشركات لإدارة الفنادق والمنتجعات في دبي وبيروت والقاهرة وذلك في إطار خطتها التوسعية في أسواق المنطقة، لافتا الى ان الشركة تعمل وفق مجموعة استراتيجيات نوعية لإرساء مفاهيم استثمارية جديدة في السوق المحلي الذي يشهد حاليا تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الهامة التي تساهم في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري.

وأشار الى ان الشركة تتميز بتمتعها باستراتيجية عالمية تعتمد على خبرات على اعلى مستوى مشهود لها بالخبرة والرؤية الاستشرافية قادرة على تنفيذ وتفعيل الاستراتيجية للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يمكن ان يكون له دور حيوي في تشغيل الشباب الكويتي.

وشدد أبوصليب على أن شركة غراند ماجستيك تقوم برصد واستكشاف الفرص الفريدة للاستفادة من التوجهات الإيجابية المتوقعة للقطاع السياحي لإرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة في ظل ما تعانيه الكويت من نقص حاد في أعداد الغرف والفنادق مقارنة بدول الخليج.

وقال إن الشركة لديها فريق عمل متخصص في مجالات الصناعة الفندقية ويتمتع بخبرة طويلة وبكفاءة عالية، هذا الفريق هو بمنزلة رأسمال الشركة ويمثل العمود الفقري لتحقيق استراتيجية الشركة والملاك على حد سواء.