أفاد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار بدر السبيعي بأن مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني يتقدمون بخالص التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللشعب الكويتي كافة بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد التحرير المبارك، آملين أن تكون الاحتفالات انعكاسا لما تشهده البلاد من نهضة تنموية في شقيها الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد أنه وزملاءه أعضاء مجلس الإدارة يتطلعون الى أن يشهد القطاع الاستثماري والمالي تطورا على كل الأصعدة، ويحظى بالدعم الحكومي المناسب لتحقق الشركات العاملة في هذا المجال أهدافها التي وجدت من أجلها، الأمر الذي سينعكس على اقتصادنا الوطني بالخير المنشود.

وقال السبيعي: إن الاتحاد يأمل أن تحظى التشريعات والقوانين المرتبطة بالشأن الاقتصادي بالعناية الكافية، حتى ينعكس ذلك عمليا على برامج التنمية المأمولة.