«محمد ناصر الساير وأولاده» تحصد جائزة في فئة التجارة

«الخليج للتأمين» تحصد جائزة في فئة الخدمات المالية

فازت شركة الخليج للتأمين الكويتية ومجموعة شركات الساير أمس بجائزة محمد بن راشد لتميز الاعمال ليعكس ذلك ريادة الكويت في مجال المال والاعمال.

وقام رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين فرقد الصانع ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الساير مساعد الساير بتسلم الجائزتين من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وذلك في حفل التكريم الذي حضره عدد كبير من رؤساء الشركات الخليجية والإقليمية.

وكرمت مجموعة الخليج للتأمين عن فئة الخدمات المالية في حين كرمت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن فئة التجارة، وذلك وسط مشاركة بارزة من الشركات الخليجية التي تشارك في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال للمرة الثانية مع توسيع نطاقها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الدورة الماضية.

وقال الصانع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تسلم الجائزة انها جاءت لتتوج جهود الشركة في تطوير مجال اعمالها داخل السوق الكويتي وخارجه، موضحا ان لجنة التحكيم للجائزة قامت بعدة زيارات ميدانية للاطلاع على اعمال «الخليج للتأمين» وكيفية ادارتها. واوضح الصانع ان لجنة تحكيم الجائزة كانت تضم ممثلين عن شركات عالمية بارزة في مجال التقييم المؤسسي استطاعوا ان يطلعوا عن قرب على سياسات الحوكمة في الشركة وانشطتها الاجتماعية وكذلك الابتكار في تقديم منتجات تأمينية جديدة.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة دبي، إحدى أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة الخليجية، والترويج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق. وأشار م. سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات ورئيس لجنة التحكيم الخاصة بجائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال إلى أن الدورة الحالية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال شهدت زيادة بنسبة 40% في عدد الشركات التي حققت نتائج أعلى من مستوى معدلات التميز المطلوبة مقارنة مع الدورات السابقة، مؤكدا أن هذه الزيادة دليل ملحوظ على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المشاركون من الإمارات والخليج.