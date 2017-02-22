التسجيل يتم بإخطار «المقاصة» للبورصة خلال 3 أيام عمل من توقيع العقد

التداولات بجميع الأيام عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية

السوق تضمن نقل الملكية بالإرث والوصية ونقلها

بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية

شريف حمدي

أصدرت شركة بورصة الكويت أمس مسودة كتاب قواعد تداولات خارج المنصة OTC على موقعها الالكتروني على أن تتلقى مقترحات حول تلك المسودة خلال الشهر المقبل وتنتهي فترة استقبال المقترحات 21 مارس المقبل التي سيتم اخذها في الاعتبار عند صدور النسخة النهائية ويتم تداول الاوراق المالية غير المدرجة او التي تم شطب ادراجها نتيجة للشطب والانسحاب الاختياري لتضع البورصة بذلك اطارا رسميا لتداول عدد كبير من الشركات التي انسحبت مؤخرا او الشركات غير المدرجة التي لم تدرج من قبل نتيجة لشروط الادراج في السوق الرسمي.

رصدت «الانباء» اهم ما جاء بالمسودة الاولى من شروط وقواعد لادراج الشركات بتلك السوق الموازية وتسجيل الوسطاء وكيفية المقاصة واوقات التداول وغيره من القواعد التي ذكرتها المسودة وقابلة للنقاش وتقبل الاقتراحات خلال الفترة المقبلة ويبطل التعامل على أي اوراق لا تنطبق عليها تلك الشروط او القواعد واهم تلك القواعد:

1- متطلبات التسجيل: يلتزم كل مصدر بحفظ سجل الاوراق المالية المصدرة عنه لدى وكالة المقاصة وتقوم وكالة المقاصة باخطار البورصة خلال 3 ايام عمل من توقيع العقد لحفظ السجل بكل سجلات الاوراق المالية على ان تلتزم المقاصة باخطار البورصة (على الفور) باي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات التي تزود البورصة بها.

2- صلاحيات ومسؤوليات البورصة: تقوم البورصة بوضع وتشغيل وادارة نظام لتداول سوق خارج المنصة ويمكن ان يكون هذا النظام آليا او يدويا ويكون للبورصة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك ويحق للبورصة ان تحصل على عمولات او مبالغ محددة مقابل الخدمات التي تقدمها.

3- تسجيل الوسيط لدى السوق: اشترطت المسودة ان يقتصر التسجيل في النظام على الاشخاص المرخص لهم بالانشطة التالية:

- وسيط اوراق مالية مسجل بالبورصة.

- وسيط اوراق مالية مؤهل للتسجيل في البورصة.

4- خدمات نظام التداول: اما انواع الخدمات التي سوف يتم تقديمها تشمل ادخال اوامر بيع او شراء وابرام الصفقات الخاصة والاطلاع على معلومات التداول، اما الحالات المستثناة من التداول في سوق خارج المنصة فهي 16 حالة، اهمها نقل الملكية عن طريق الارث او الوصية وكذلك نقلها بين الازواج والاقارب حتى الدرجة الثانية وكذلك حالات نقل الملكية بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون القصر ودمج الاسهم للولي او الوصي.

5- شروط وقف التداول: والتي تتعلق بوقف او شطب ورقة مالية من سوق خارج المنصة حيث يجوز للبورصة وقف عمليات التداول على ورقة مالية او اكثر او ايقاف النظام في اكثر من حالة ابرزها حل وتصفية المصدر للورقة المالية او اعلان افلاسه بموجب حكم او امر قضائي وكذلك انتهاء صلاحية الورقة المالية لاي سبب من الاسباب.

6- فترة التداول: ويتم ابرام الصفقات من خلال النظام في جميع الايام ما عدا العطلات الاسبوعية والاجازات الرسمية التي تعلن عنها البورصة، ويجوز للبورصة تحديد اوقات التداول اثناء يوم العمل.

7- اجراءات التسوية: تتولى وكالة المقاصة تسوية التعاملات التي تجري على الاوراق المالية المسجلة في النظام وتحديد مراكز اطراف هذه التعاملات واجراء المقاصة والحقوق والالتزامات بمجرد التداول داخل النظام الذي يتم التعامل به من خلال البورصة ويثبت لدى وكالة المقاصة.

المسودة الاولية لسوق خارج المنصة PDF