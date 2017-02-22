حقق صندوق كامكو الاستثماري نموا في معدل العائد بنسبة 15.82% في الفترة المنتهية 31 يناير 2017، على أساس شهري ومنذ بداية العام، بصافي قيمة وحدة 1.065 دينار ليتصدر قائمة أفضل الصناديق الاستثمارية في الكويت من حيث النمو.

وبلغ معدل العائد على الصندوق خلال العام الماضي 4.19% (بعد خصم الرسوم) في مقابل -0.41% للمؤشر الوزني للبورصة الكويت. فيما يبلغ العائد منذ التأسيس حتى نهاية يناير ما نسبته 6.50% منذ إطلاق الصندوق. ويهدف صندوق كامكو الاستثماري إلى تحقيق عوائد مغرية تجمع ما بين المكاسب الرأسمالية والدخل من خلال الاستثمار انتقائيا في شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وفي أذونات الخزانة، وعروض الاكتتابات العامة الأولية، ومختلف الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية الخليجية والشرق أوسطية الأخرى. تقديرا للأداء المتميز للصندوق والتزام مدير الصندوق بتحقيق الأداء الجيد والمتنامي، تم اختيار صندوق كامكو الاستثماري ليحصد جائزة «جلوبال انفستور لعام 2016» وكذلك لقب أفضل شركة إدارة أصول في الكويت.