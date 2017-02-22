صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمنتزهات إبراهيم الغانم بأن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.3 مليون دينار بربحية للسهم 12.56 فلسا. كما بلغت حقوق المساهمين 24.5 مليون دينار بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بعام 2015 وبنمو في أصول الشركة بنسبة 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، وبناء على النتائج المحققة فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

واشار الغانم إلى دخول الشركة في استثمارات جديدة خلال العامين المنصرمين تتخطى 8.5 ملايين دينار والمخطط لها أن تنمو الى ما يقارب 22 مليون دينار خلال السنتين القادمتين وحيث من المتأمل أن تنعكس ايراداتها على أرباح الشركة تدريجيا ابتداء من العام القادم، مشيرا الى ملاءة الشركة وقدرتها خلال فترة وجيزة على بدء مشاريع جديدة بسيولة تعادل أكثر من 40% من رأس المال توازيا مع سداد 10% من إجمالي الدين وتخفيض مصاريف التمويل بنسبة 18.6% مقارنة بالعام السابق 2015.