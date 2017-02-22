اختتمت هيئة اسواق المال الكويتية أمس فعاليات برنامجها التوعوي الاول للعام الحالي بعقد ورشتها التوعوية الثانية التي تناولت موضوع «مؤشرات الانذار المبكر المرتبطة بأنشطة الاوراق المالية».

وقالت الهيئة في بيان صحافي: ان الورشة تضمنت 5 محاور استعرض الاول منها اهمية وجود مؤشرات للانذار المبكر في أنشطة الاوراق المالية لكل من متخذي القرار ورجال الاعمال والمستثمرين على حد سواء.

وأضافت ان المحور الثاني من الورشة تناول اهم المؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي التي تترك اثرها على انشطة الاوراق المالية كالناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وعرض النقد واسعار النفط ومعدل التضخم والتسهيلات الائتمانية.

وأوضحت ان المحور الثالث تناول المؤشرات المرتبطة بالمراكز المالية المجمعة للشركات المدرجة في بورصة الكويت في حين تناول المحور الرابع المؤشرات المرتبطة بنشاط بورصة الكويت.

وذكرت ان المحور الخامس والاخير من الورشة تناول آلية صياغة مؤشر قياس عام لكل المؤشرات السابقة ذات التأثير على انشطة الاوراق المالية.

وأفادت الهيئة بأنها بصدد الاعداد لانشطة توعوية موسعة مزمع تنفيذها اعتبارا من مارس المقبل على ان يتم الاعلان عن برامجها لاحقا.