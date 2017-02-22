قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن الاندماج المقترح بين 3 بنوك قطرية سيؤدي إلى بيئة تنافسية أكثر توازنا في النظام المصرفي بقطر.

وأضافت الوكالة أن الاندماج بين مصرف الريان، وبنك بروة (مملوك للحكومة بنسبة 52.8%)، وبنك قطر الدولي، من شأنه أن يخلق أكبر مصرف إسلامي وثاني أكبر بنك في قطر.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت المصارف الثلاثة محادثات أولية بشأن اندماج محتمل بينها، في صفقة تعد نموذجا نادرا لاندماج البنوك في الخليج، والتي كانت تحجم في السابق عن التحالف فيما بينها.

وأضاف التقرير، أن عملية الاندماج تتوقف حاليا على الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ومساهمي البنوك الثلاثة، لافتا إلى أنه من المرجح أن يكون هناك تكامل كبير في مواجهة التحديات مع هذا الاندماج.

وفي حال اكتمال الاندماج، سيتم تأسيس كيان مصرفي لديه أصول تزيد قيمتها على 173 مليار ريال (48 مليار دولار) بحصة سوقية حوالي 14%، وفق التقرير.