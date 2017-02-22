أحمد مغربي
أرسى القطاع النفطي 5 مشاريع بقيمة 120 مليون دينار، وقالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت قامت بترسية مشروع صيانة مرافق الانتاج في غرب الكويت بقيمة 50 مليون دينار، فيما تمت ترسية مشروع تطوير مرافق التصدير البحرية بـ 23.4 مليون دينار وبمدة تنفيذ تبلغ 3 أعوام ونصف العام.
وطلبت «نفط الكويت» إصدار أمر تغييري لعقد ايجار سيارات بقيمة 1.14 مليون دينار نظرا لتمديد العقد.
أما شركة البترول الوطنية فقد طلبت التعاقد بـ 32.6 مليون دينار لتنفيذ المرحلة الثانية المتبقية من مشروع إزالة الغازات الحمضية، وقامت بترسية مشروع تطوير أنظمة الحريق وصافرات الإنذار بـ 13.3 مليون دينار.