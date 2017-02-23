أجهزة «غالف لايف» تتيح للعملاء إمكانية التواصل مع موظف البنك عبر خاصية الفيديو





بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، يعلن بنك الخليج عن إغلاق الفرع الرئيسي له وجميع فروع البنك الأخرى يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017. ويعاود البنك استئناف أعماله كالمعتاد يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017.

وخلال العطلة، يمكن لعملاء بنك الخليج الكرام الاستمتاع بخدماته على مدار الساعة من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 1805805، كما بإمكانهم إجراء معاملاتهم اليومية من خلال تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية، وكذلك عبر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التي تحمل اسم «غالف لايف» المتاحة للاستخدام يوم الأحد من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء وذلك في فرعي الجابرية والعدان.

وتتيح أجهزة «غالف لايف» للعملاء إمكانية التواصل مع موظف البنك عبر خاصية الفيديو، باستخدام التكنولوجيا المثبتة داخل الجهاز، بحيث تتم إجراء المعاملات اليومية المعتادة التي تتوفر من خلال فروع البنك.

وبهذه المناسبة المباركة يسر إدارة بنك الخليج أن تتقدم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأخلص الأمنيات بدوام نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي الكويت.