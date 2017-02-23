فرصة للفوز بسيارة فيات 500 موديل 2017





أجرى بنك الخليج السحب الشهري الثاني لحساب red لعام 2017 وذلك يوم الاثنين الموافق 20 فبراير2017.

وخلال السحب، تم الإعلان عن 3 طلبة فازوا بالجوائز الشهرية القيمة التي يقدمها red، وهم: منيرة فريد صالح العوضي فازت بجهاز «آيفون 7 بلس»، نوف مقباس أصقر الشمري فازت بجهاز «آيباد برو»، روان نوري يوسف الخترش فازت بساعة «آبل» الذكية.

وتستمر هذه السحوبات حتى يناير 2018، وتقام في المواعيد التالية: 30 مارس، 24 أبريل، 22 مايو، 29 يونيو، 24 يوليو، 30 أغسطس، 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، و11 يناير 2018.

وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، حيث يحصل حاملو بطاقات red على فرصة الدخول في سحوبات شهرية بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية للحساب.

وبالإضافة الى جوائز «آبل» المتاحة شهريا من خلال السحوبات، يحظى الطلبة على فرصة للفوز بسيارة فيات 500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية للحساب.



كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين فقط في جميع صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، وإضافة إلى ذلك، يحصل العملاء على عروض حصرية من «ادفعلي» وهي شركة لخدمات التسوق عبر الإنترنت.