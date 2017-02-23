المسافرون من أي دولة خليجية سيتمتعون بخصم 25% على أسعار التذاكر





أعلنت كل من الخطوط الجوية القطرية والقطرية لطائرات رجال الأعمال، وكل منهما طيران رسمي لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، عن أسعار خاصة للسفر على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى الدوحة من دول الخليج العربي وكذلك على متن القطرية لطائرات رجال الأعمال.

وافتتح المعرض السنوي أبوابه هذا الأسبوع في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وسط الحي التجاري في الدوحة، حيث سيختتم فعالياته في 25 فبراير.



وسيحظى المسافرون إلى الدوحة من أي دولة خليجية بخصم 25% على أسعار تذاكر الخطوط الجوية القطرية وعلى كيومايلز مضاعفة.

وقال إيهاب أمين، نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية للشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان: إن هذا الحدث المميز يعد المنصة الأنسب للخطوط الجوية القطرية التي تشتهر عالميا بخدماتها الراقية.



إنه لفخر لنا أن نستعرض كرم الضيافة القطرية على متن رحلاتنا ويسرنا الترحيب بمسافرينا في الدوحة لحضور المعرض.

وسيستفيد عملاء القطرية لطائرات رجال الأعمال بأسعار خاصة عند سفرهم إلى الدوحة لحضور المعرض، وبإمكان أعضاء نادي الامتياز الحصول على أميال مضاعفة عند تسجيل زيارتهم لحضور المعرض عند حجز تذاكرهم عن طريق الصفحة الإلكترونية الخاصة بذلك.

وتشتهر القطرية لطائرات رجال الأعمال بتقديمها رحلات خاصة تركز على احتياجات كبار الشخصيات وتجربة لا مثيل لها على متن أسطول طائراتها الفاخرة.



وسيحظى المسافرون بالعديد من وسائل الراحة الثمينة مثل أطباق كريستوفل ومناشف من فريتي وأغطية وسائد من ماركة لورو بيانا.



وقال إيتور رودارو نائب الرئيس التنفيذي للقطرية لطائرات رجال الأعمال: إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي يلقي الضوء على أفضل مصممي وتصاميم المجوهرات في المنطقة والعالم.



إن عملاءنا الذين سيسافرون على متن القطرية لطائرات رجال الأعمال سيحظون بفرصة تجربة أفضل خدمة ومختلف سبل الراحة التي تحاكي بفخامتها المعروضات الراقية في المعرض.