العبدالجليل: نتطلع في مبادرتنا إلى مساعدة الأطفال على تخطي صعاب الحياة ليشرقوا من جديد





ضمن مبادرته «أحلم أن أكون»، يواصل بنك الكويت الوطني تحقيق أحلام الأطفال من خلال مساعيه الاجتماعية ومسؤوليته تجاههم.



وفي هذا الإطار، قدمت أسرة بنك الكويت الوطني للطفلة جوري جمال الراجحي من مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال فرصة تحقيق حلمها بأن تصبح «لاعبة باليه» محترفة.

وقام البنك بتنظيم زيارة خاصة لجوري إلى الأكاديمية البريطانية للتعليم المبكر برفقة والدتها وأسرة البنك، حيث استقبلتها إدارة الأكاديمية ومدربة صف الباليه وأعدوا لها يوما مميزا تضمن تمارين مختلفة للبدء بتعلم أسس وتقنيات فن الباليه.

وكانت الأكاديمية قد جهزت ثياب الباليه المخصصة لجوري التي بدورها تحمست وذهبت مسرعة لارتدائها وبدء التمرين.



وأدت جوري حركات الباليه للمرة الأولى مع مدربة متخصصة وهي التي اعتادت ان تمضي وقتها في المستشفى للعلاج، الامر الذي انعكس إيجابا عليها حيث كانت تشع فرحا وسعادة.



وقد فوجئت المدربة بالمستوى الذي قدمته جوري وبرشاقتها وكأنها تتعلم الباليه منذ فترة. كما تفاعلت جوري مع التمارين وكسرت حاجز خجلها وانطلقت بالدوران وتطبيق الحركات الأكثر تطورا في الباليه وحظيت بتصفيق جميع الحاضرين.



وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن اللقاء مع جوري كان ذا نكهة خاصة، لأنها طفلة حساسة وخجولة ولديها روح جميلة.



لقد كان صعبا على جوري، التي تبلغ من العمر 6 سنوات، أن تعيش حياة مختلفة عن باقي الأطفال.



لقد حالت زيارات جوري المتكررة إلى المستشفى للعلاج دون ذهابها للمدرسة مثل باقي الأطفال ولم تتح لها فرصة الاستمتاع بمرحلة الطفولة مثلما يجب.



وعندما علمنا علاقتها مع الباليه، قررنا في بنك الكويت الوطني أن نجعل من هذه العلاقة أمرا مميزا قد يحدث تغييرا إيجابيا في حياة جوري، ومن هنا قمنا بالتنسيق مع أكاديمية التعليم المبكر الذين رحبوا باستقبالنا وبالاحتفال بجوري ومنحها تجربة فريدة.

وأضافت العبدالجليل ان دورنا مع جوري لا يتوقف هنا، فنحن في مبادرتنا نستثمر في كل ما من شأنه إسعاد الأطفال، لذلك قررنا تخصيص ساعات تدريبية لجوري لتتقن الباليه ولتحقق حلمها بأن تصبح لاعبة الباليه وتكبر وتدهش العالم بجمالها، مشيرة إلى أن اللقاء مع جوري كان رائعا ونحن نتطلع إلى لقاءات مقبلة مع الأطفال على أمل أن نساهم بإضافة كل ما هو إيجابي لهم لمساعدتهم على تخطي صعاب الحياة وليشرقوا من جديد أطفالا أصحاء وسعداء.

هذا ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية الانسانية والاجتماعية.



ويسعى البنك إلى توفير مختلف سبل الدعم للأطفال، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم العديد من الزيارات إلى المؤسسات الانسانية التي تعنى بالأطفال بهدف تكريس ثقافة خدمة المجتمع وتعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وهو نهج لطالما تميز به البنك الوطني ويسعى دوما إلى نشره.