الشركة تعتزم طرح مشروع السلطان الذي يعد علامة فارقة في السوق العقاري التركي





أعلنت شركة ريماكس الدولية العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وقال مدير عام الشركة خالد قطوم إن «ريماكس العقارية» تؤكد على استمرار على نهجها الحثيث في طرح المشاريع العقارية الآمنة والواعدة في عدد من الدول المهمة في العالم، متخذة من الأصداء الجميلة والإقبال اللافت للمشاريع التي قدمتها في كل من تركيا وجمهورية البوسنة وإسبانيا، دافعا لمواصلة ذلك، بل التنويع أيضا.

وأشار قطوم إلى أن أهم ما يميز شركة ريماكس الدولية العقارية هو أنها تشكل المالك الفعلي لأغلب المشاريع التي تطرحها في جمهورية البوسنة، ما يضيف ثقة واطمئنانا أكثر لدى المهتمين بالشراء حاليا ولربما الاستثمار لاحقا، لافتا إلى أن الشركة ستطرح خلال فترة المعرض أراض سكنية صالحة للبناء، بالإضافة إلى تسهيلات في التملك تتمثل في إمكانية السداد على 24 شهرا ودون دفعة أولى.

أما فيما يتعلق بالجمهورية التركية، قال قطوم إن الشركة تعتزم طرح مشروع السلطان الذي يعد علامة فارقة في السوق العقاري إذ يقع في مدينة إسطنبول التركية، وتحديدا في منطقة «بيرم باشا»، لافتا إلى تميز المشروع وفخامة بنائه وروعة تصاميمه ومساحاته الواسعة وقربه من الخدمات الحيوية كالمترو وفورم إسطنبول الشهير، مشيرا إلى إمكانية دفع 50% مقدما، والباقي على أقساط على مدى 18 شهرا مع التسلم الفوري.

وأكد قطوم على استمرارية نهج شركة ريماكس الدولية العقارية في طرحها لمشاريع تتناسب مع جميع شرائح المهتمين بالعقار الدولي، مؤكدا حرص الشركة التام على رسم استراتيجيات فاعلة وتقديم رؤى جديدة في الشأن العقاري دوما مثل إطلالتها القريبة جدا لمشاريع عقارية متميزة في السوق الألمانية، وذلك لما في هذه الأسواق من جاذبية واستقرار، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة ومحاذاتها لدول مثل فرنسا وسويسرا والنمسا.