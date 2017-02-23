الشركة قدمت خلال شهر فبراير العديد من العروض المثيرة والحملات الترويجية

أكدت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الموزع المعتمد لسيارات «نيسان» في الكويت، اعتزازها بالروح الوطنية، من خلال مشاركتها في احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير في الكويت.



وهنأت الشركة الكويت، آملة لشعبها والمقيمين فيها تحقيق المزيد من النجاحات والصحة والازدهار.

وأشارت «نيسان البابطين» إلى أنه بالتزامن مع فعاليات مهرجان «هلا فبراير»، فقد أضاءت صالة عرضها بألوان العلم الكويتي، حيث أنارت المعرض بأضواء خلابة تمثل حب الشركة للكويت.

وكافأت الشركة خلال شهر فبراير الجاري العملاء، بمجموعة من العروض المثيرة والحملات الترويجية، معربة عن فخرها باستمرار حملة شهر فبراير وحملة ما بعد البيع، التي تمنح عملاء نيسان البابطين أفضل الفرص للحصول على خصومات.

وتقدم نيسان دائما الأفضل والارقى على الاطلاق، فمجموعة سيارات نيسان تناسب جميع الاحتياجات العصرية والاقتصادية للمجتمع، حيث تجمع بين صفات الرقي والقوة للهيكل الخارجي وبين التقنية العالية التي توفر الراحة والرفاهية للسائق بل وللمرافقين أيضا، كما تعمل على تقديم الخدمات بأفضل الطرق وأيسرها وتحيط العميل دائما برعايتها لأنها على دراية بأن تجربة الملكية المتكاملة لا تنتهي عند البيع بل تمتد الى خدمة ما بعد البيع.