المبادرة أتت للتعبير عن اعتزاز «الجزيرة» بتراث الكويت وعيد التحرير





زينت شركة طيران الجزيرة، أول ناقل جوي من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط، إحدى طائراتها وبواباتها الخاصة في مطار الكويت الدولي، بألوان العلم الكويتي، لإحياء ذكرى عيد التحرير والعيد الوطني.

وخلال الشهر الأكثر احتفالا بالسنة، ازدانت طائرة «Airbus» مع تسجيل «CAJ» بالعلم الكويتي، مع شعار «دام عزك يا كويت»، كبادرة من «طيران الجزيرة» للتعبير عن اعتزازها بتراث الكويت وعيد التحرير. وتأتي هذه المبادرة، في إطار المساهمة بتجسيد الثقافة الكويتية عبر خدمات الضيافة، والسفر، والمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة، خصوصا ان «طيران الجزيرة» تعد اليوم واحدة من أكبر المشغلين في مطار الكويت الدولي.

وتعليقا على مشاركة «طيران الجزيرة» بالاحتفالات الوطنية، قال نائب الرئيس للتسويق والمنتجات، د.محمد بركات: كشركة كويتية للطيران، تفتخر «طيران الجزيرة» بالتزامها بدعم الكويت من خلال أعمالها المتنامية، مشيرا إلى أنها ومع مضيها قدما، لا يسعها سوى استحضار رحلة الكويت التاريخية منذ الاستقلال وأيام التحرير.



ان هذا الشهر الجاري، هو انعكاس لإرادة الشعب الكويتي بالانتصار، ونحن نفتخر بأن نكون جزءا من هذا الوطن الرائع.

ومنذ تأسيسها قبل عقد من السنين، عززت «طيران الجزيرة» حضورها من خلال رحلاتها المتجهة الى أكثر من 15 وجهة حاليا، وهي تستمر لتكون مثابة منارة للتميز في المنتجات والخدمات المبتكرة وتعزيز تجربة السفر قبل الإقلاع وبعد الهبوط وأثناء التحليق في الجو.



وقد أطلقت الشركة مؤخرا، وللمرة الأولى في الكويت، خدمة «Park & Fly» للسفر الذكي، تليها قاعة رجال الأعمال المقابلة للبوابات الخاصة بها في مطر الكويت الدولي، كما أنه من المخطط أن تكشف عن المبنى الجديد الخاص بها، الذي ستعرض فيه مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية المبتكرة والمتطورة، كشاهد على روحها الريادية وبحثها عن التميز.