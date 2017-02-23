100 سيارة كاديلاك من الكويت وخارجها شاركت في هذا الموكب الضخم





قدمت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، رعايتها لمجموعة كاديلاك الكويت في تنظيمها الموكب الأضخم لسيارات كاديلاك يوم السبت 18 فبراير 2017.

وتميز الحدث لهذا العام بحضور السفير الأميركي لورانس سيلفرمان الذي شكل وجوده تشجيعا لعشاق هذه السيارة المميزة والتي تعتبر رمزا من رموز الرفاهية مع وجود عدد من أحدث طرازات وموديلات كاديلاك الفخمة والتي شملت موديل CT6 الذي تم إطلاقه مؤخرا ضمن باقة سيارات الرفاهية والفخامة التي شملت أيضا موديلات XT5، CTS، ATS، V-SERIES ورمز القوة والرفاهية الكبيرة، كاديلاك اسكاليد.

كما شاركت في الموكب أندية كاديلاك من السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، وعمان، وبلغ عدد المشاركين في هذا الموكب الضخم حوالي 100 سيارة من مختلف موديلات وألوان وطرازات كاديلاك بحضور جمهور من عشاق كاديلاك في الكويت.

وانطلق الموكب من البدع ليسير على امتداد شارع الخليج العربي وصولا إلى حلبة جابر الدولية، حيث كانت سيارات الشرطة مرافقة لهذا الموكب لضمان سلامتهم وخلو الطريق واستمرار الحدث بطريقة سلسة وخالية من العقبات، أما في محطة الوصول فقد كان هناك ممثلون عن كاديلاك الغانم، ومن جنرال موتورز دبي حيث قاموا باستقبال موكب السيارات وعند وصول هذا الموكب بالكامل، قدم فريق عمل كاديلاك الغانم شهادات التقدير لعدد كبير من المشاركين إلى جانب توزيع الهدايا على الحضور.

وتضم مجموعة كاديلاك الكويت KCG عددا من الشباب الكويتي الذي يعشق سيارات كاديلاك بما تمتلكه من تاريخ عريق وأصالة والتزام دائم بالفخامة، والتصميم الراقي، وتوظيف أحدث تطبيقات التكنولوجيا لتوفير أعلى مستويات الأداء والرضا لدى عملاء كاديلاك حول العالم.



وقامت المجموعة منذ تأسيسها بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المبدعة والمميزة التي كانت تجرى تحت رعاية كاديلاك الغانم كجزء من برنامجها للمسؤولية المجتمعية واهتمامها بتعزيز قنوات التواصل مع الشباب الكويتي ومع عشاق كاديلاك.