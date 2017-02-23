أعلنت فلاي دبي عن اضافة مدينة سايليت البنغالية كوجهة جديدة للناقلة ضمن شبكتها المتنامية لتكون هذه المدينة ثالث وجهة للناقلة في بنغلاديش بعد شيتاغونغ ودكا.

وستبدأ فلاي دبي رحلاتها الى هذه المدينة التي تعرف ايضا باسم «جلال اباد» اعتبارا من 15 مارس 2017 بواقع 4 رحلات اسبوعيا الى مطار عثماني الدولي بالشراكة مع ريجينت ايرويز البنغالية ترتفع الى 6 رحلات اعتبارا من 16 مايو 2017.



وبهذه الخدمة الجديدة تكون فلاي دبي قد زادت رحلاتها الى بنغلاديش لتصل الى 27 رحلة اسبوعيا الى وجهاتها الثلاث هناك.

وتعليقا على إطلاق هذه الخدمة الجديدة قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: سعداء بإطلاق الخدمة الجديدة الى مدينة سايليت، وهي مركز ثقافي وتجاري هام في بنغلاديش، وهذا يؤكد التزامنا بتعزيز خدمات النقل الجوي بين دولة الإمارات وبنغلاديش وخصوصا الاسواق غير المخدومة برحلات الطيران، ونتطلع الى جذب المزيد من المسافرين الذين يرغبون في استخدام خدماتنا الموثوقة بين دبي وشبكة وجهاتنا في بنغلاديش.

وتخدم فلاي دبي شبه القارة الهندية بشبكة واسعة من الوجهات تغطي 8 مدن في الهند و5 في باكستان و3 محطات في بنغلاديش ووجهتين في سريلانكا اضافة الى العاصمة الافغانية كابول ومدينة كاتمندو عاصمة مملكة نيبال.

من جهته، قال سودير سريداران نائب الرئيس للعمليات لمنطقة دول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وافريقيا في فلاي دبي «منذ إطلاق خدماتنا الى كل من دكا وشيتاغونج شهدنا طلبا كبيرا على الرحلات الى بنغلاديش، نحن واثقون من ان مسافرينا من مدينة سايليت سيستفيدون من رحلاتنا المباشرة الى دبي التي تعد مركزا محوريا للطيران ومن ثم الى اسواقنا القوية في دول مجلس التعاون التي نخدمها باكثر من 650 رحلة اسبوعيا الى 18 وجهة.