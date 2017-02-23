التصميم الاحتفالي أتى منسجماً مع الهوية الجديدة لـ«الكويتية»





اكتست الطائرة الجديدة «كاظمة» من طراز بوينغ 777-300ER التي انضمت إلى أسطول الكويتية مؤخرا، بتصميمات وبحلة وطنية تعكس مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في احتفالات الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير (25 و26 فبراير).

ويعكس اسم «كاظمة» الهوية الوطنية للناقل الوطني الرسمي للكويت، وهي منطقة تقع شمال غرب العاصمة الكويت، وهي ثالث طائرات الكويتية الجديدة من الطراز بوينغ 777-300ER من ضمن صفقة من عشر طائرات سيتم استكمال تسلمها في الربع الثالث من العام الحالي.

وأظهرت التصميمات التي اكتسى بها جسم الطائرة، أطفال كويتيون يحتفلون ويعبرون عن فرحتهم بالأعياد الوطنية.

ويعتبر التصميم الاحتفالي تصميما مؤقتا منسجما مع الهوية الجديدة للكويتية والتي تم الكشف عنها في أكتوبر من العام الماضي في مصنع بوينغ، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأميركية.

وبينت حنين الفليج رئيس المكتب الاستراتيجي في الكويتية قائلة: إن مشاركتنا، كناقل وطني رسمي للكويت، في احتفالات دولتنا بمناسبتين عزيزتين على قلوب كل الكويتيين، هو واجب وطني نفتخر به. كما أننا سعداء بأن يكون لنا دور في نقل الرسائل الاحتفالية والوطنية عبر شبكة وجهاتنا المنتشرة حول العالم من خلال اللغة البصرية الجمالية والوطنية التي تكتسي بها طائرة الكويتية.

جدير بالذكر ان التصميمات الوطنية والاحتفالية التي تكسو جسم الطائرة الجديدة «كاظمة» هي ضمن مجموعة من الحملات والفعاليات تنظمها الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الاحتفالات الوطنية خلال شهر فبراير، حيث أطلقت الكويتية عملا إعلانيا يعكس الفخر والاعتزاز بالكويت من خلال منجزات أبناء الوطن في شتى المجالات تحت شعار «سماؤنا كويتية»، ليعبر عن الروح الوطنية المسؤولة والقدرات الابداعية للشباب الكويتي كل في مجال عطائه.