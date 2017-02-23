أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة امس استقباله نحو 2700 مبادر عبر مركز خدمة العملاء الذي افتتحه قبل ثلاثة أشهر.



وقالت مدير مركز ادارة خدمة العملاء التابع للصندوق مها المخزومي في تصريح صحافي ان افتتاح مركز خدمة العملاء في منطقة المنصورية شكل خطوة نوعية على مستوى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمبادرين.



واضافت ان الاحصائية الخاصة بنتائج اعمال المركز اظهرت استقبال نحو 2700 مبادر في حين بلغ عدد المراجعين ممن تقدموا بملفات كاملة ومتطابقة مع الشروط المطلوبة من قبل الصندوق للحصول على تمويل اكثر من 152 طلبا خلال الفترة من نوفمبر الماضي حتى منتصف فبراير الجاري.



وتوقعت المخزومي ان يسجل مركز خدمة العملاء خلال الفترة المقبلة قفزة نوعية في عدد المراجعين بصفة عامة في ضوء الخطة الطموحة المعتمدة من قبل الادارة التنفيذية الصندوق للتوسع عبر توفير مزيد من الامكانات لاستقبال المزيد من المبادرين.



وذكرت ان اطلاق مركز خدمة العملاء جاء تنفيذا لتوجهات ادارة الصندوق الهادفة لتبني افضل الممارسات الحديثة المعتمدة في عالم الاعمال عبر توسيع قنوات الاتصال المعتمدة مع المهتمين من المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



واكدت ان المركز يتبنى افضل الممارسات التنظيمية على مستوى الادارة اليومية للاعمال المنوطة بنشاطه بهدف تقديم الخدمات للمبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسرعة في الانجاز.



وعن خدمات المركز قالت المخزومي ان الاحصاءات السابقة اظهرت وجود شرائح مختلفة من الراغبين في الاستفادة من خدمات الصندوق في مقدمتها شريحة الشباب الراغبين في التعرف على خدمات الصندوق بصفة عامة لافتة الى ان المركز وفر خدمة الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها الصندوق بصفة عامة وشروط التقديم والاستفادة منها.



واضافت ان الشريحة الثانية هم الراغبون في التقدم للاستفادة من خدمات التمويل التي تنقسم الى فئتين بعضهم استكملوا ملفاتهم الشخصية وباتوا جاهزين للتقدم بطلب التمويل مؤكدة ان ملفاتهم ستحال الى الإدارة التنفيذية تمهيدا لتحويلها على لجنة تقييم المشاريع في غضون 24 ساعة كحد اقصى.



وذكرت ان الفئة الثانية هم ممن لم يستكملوا ملفاتهم التي يتولى المركز التدقيق عليها ومدى توفر كافة المستندات المطلوبة وصلاحيتها الزمنية قبل حالتها في غضون 24 ساعة على الاكثر الى الادارة التنفيذية تمهيدا لعرضها على لجنة تقييم المشاريع وتحديد موعد للمبادرين لعرض تصوراتهم.



واكدت المخزومي حرص المركز على زيادة الوعي لدى المبادرين لاسيما لجهة استكمال الملف ومعالجة النواقص موضحة ان المستندات المطلوبة تختلف باختلاف المراحل التي وصلتها الشركة.



وذكرت ان القانون اعتمد المرونة في الشركات التي لم تؤسس بعد التي مازالت عبارة عن افكار في حين جرى التفريق بين الشركات التي لم يمر على تأسيسها اكثر من عامين وتلك التي تخطت هذه المدة ويتطلب منها اجراءات تقديم ميزانيات مالية عن السنوات السابقة.



وكشفت ان ادارة مركز العملاء وبالتعاون مع الادارة التنفيذية بالصندوق تعمل على وضع اللمسات الاخيرة على خطة طموحة للتوسع تستند الى استعداد المركز لاستقبال دفعة ثانية من الكفاءات الوطنية الشابة والتي ستمكن المركز من مضاعفة عدد الكوادر العاملة فيه.



وقالت ان خطوة التوسع ستكون محطة حاسمة عن طريق رفع عدد المعاملات المنجزة لاسيما ان المركز يتطلع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى مضاعفة عدد المراجعين سواء للاستفسار أو استكمال ملفاتهم.



وأوضحت ان المركز سيتوسع ايضا في تقديم خدمات الاستشارات الفنية العامة للمبادرين والتدقيق بصفة عامة على دراسات الجدوى الاقتصادية بهدف توفير مزيد من الدعم الفني للمبادرين قبل إحالة ملفاتهم إلى لجنة تقييم المشاريع في الصندوق.