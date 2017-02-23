قالت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية أصدرت بتاريخ 20 فبراير الجاري ترخيصا موحدا لشركة زين السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه بموجب الرخصة الموحدة التي تم إصدارها يحق لشركة زين السعودية تقديم كل خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الاتصالات الثابتة.

وتوقعت «زين» الكويتية أن تترتب على الرخصة الممنوحة لـ «زين - السعودية» آثار إيجابية للشركة، إلا أنه يتعذر تحديدها في الوقت الحالي، بحسب البيان.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية أعلنت في وقت سابق أن مجلس إدارتها أقر أحقية التمديد والحصول على الترخيص الموحد للشركات الراغبة في ذلك، ومن ضمنها شركة زين السعودية.

وفي بيان آخر قالت «زين» إن محكمة الاستئناف ألزمت الشركة بالتصالح مع وكيل وزارة المالية بعدما رفضت الطعن على الحكم الصادر مسبقا بخصوص التصالح مع الأخير بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية لعام 2008 ودفع 4.9 ملايين دينار.

وأضافت «زين» أنه لا يوجد أثر مالي على الشركة، حيث تم أخذ مخصصات مالية سابقة.