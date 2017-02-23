الملتقى بحث المعوقات التي تواجه الواقع الاستثماري





شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في ملتقى الكويت الاستثماري بنسخته الرابعة، انطلاقا من حرصه على التواجد بالمؤتمرات والملتقيات الاقتصادية المهمة لاستعراض الفرص المتاحة للاستثمار ومناقشة ودعم سبل تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في الكويت.

ودارت جلسات الملتقى، الذي حمل عنوان «الاستثمار في الكويت الفرص الضائعة والمتاحة»، على مدى يومين في فندق «جي دبليو ماريوت»، تطرق خلالهما المشاركون على محاور عديدة، أبرزها إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الكويت في دعمهم ورعايتهم، كما تناول الملتقى رؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد في ظل المتغيرات والتداعيات، وكذلك النظرة العامة عن حالة الاقتصاد في الكويت، بالإضافة إلى تقديم التجارب الاستثمارية الناجحة على أرض الواقع.

وركز الملتقى على تشجيع الاستثمار وتوفير مناخ عام جاذب للاستثمار من خلال بحث المعوقات التي تواجه الواقع الاستثماري وإيجاد حلول عملية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

وتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل والندوات والجلسات الحوارية بين المستثمرين والمسؤولين للوصول الى نتائج ايجابية لوضع حلول للمعوقات وسط حضور مجموعة من المحللين والاكاديميين والخبراء في الشؤون الاقتصادية وعدد من صناع القرار.



جدير بالذكر، ان الملتقى اقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بمشاركة عدد من الوزراء والمتخصصين في كل مجالات الاستثمار في القطاعين الخاص والعام، إضافة لممثلين من البرلمان الكويتي، ورؤساء الشركــات الاستثماريــة والبنــــوك والقطاعــات الاقتصادية المختلفة.



وتؤكد مشاركة «بيتك» التزامه بدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وأصحــاب المشــروعـــات الصغيرة والمتوسطــة، ومد جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يمهد لعهد جديد من التنمية والتطوير، الامر الذي يتماشى مع استراتيجيته الرامية الى تحقيق نمو في الاقتصاد ولاسيما انه من ابرز مؤسسات القطاع الخاص وله سجل حافل بالمساهمات الاقتصادية والاجتماعية.

مــن جانبه، أشاد رئيس الملتقى ماضي الخميس بمشاركة «بيتك» في الملتقى، التي تعبر عن دور البنك في تطوير عملية الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.