محمود فاروق

صرح المحامي الشريك في المركز للمحاماة الدكتور يوسف الحربش بأن محكمة الاستئناف اصدرت حكما نهائيا واجب النفاذ يقضي بأحقية شركة دار الاستثمار في الحصة المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان والبالغة نحو19.5‏%.

وأوضح الحربش في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا الحكم مرتبط بطبيعته بما يترتب عليه من اسهم منحة وزيادة رأس المال.



واشار إلى انه بهذا الحكم تكون محكمة الاستئناف قد حسمت النزاع الطويل حول ملكية هذه الاسهم لدار الاستثمار.

يذكر أن شركة دار الاستثمار كانت قد اختصمت البنك التجاري قضائيا، وأقامت عليه دعوى مستعجلة تطالبه فيها بوقف التصرف في أسهمها في بنك بوبيان وعددها 221.42 مليون سهم، التي كانت قد رهنتها لديه بموجب اتفاقية رهن مشروطة مقابل حصولها على بعض القروض والتسهيلات المالية الواجبة السداد، الا ان ملكية اسهمها تلك آلت لاحقا إلى البنك التجاري، وما إن أقدم البنك على بيعها لبنك الكويت الوطني لجأت «الدار» إلى القضاء ورفعت دعواها تلك التي انتهى حكم أول درجة إلى رفضها.