قال د.حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت ان البنوك المحلية ستعطل أعمالها يومي السبت والاحد الموافقين 25 و26 الجاري، باعتبارهما يومي عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، على ان يبدأ الدوام الرسمي المعتاد يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وشعب الكويت وجميع عمـلاء البنــوك.