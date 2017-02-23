بدأ البنك الأهلي الكويتي احتفالاته بالعيد الوطني وعيد التحرير بحلول شهر فبراير بإضاءة فرعه الرئيسي بألوان العلم الكويتي.



وسيقوم البنك اليوم بتوزيع أعلام الكويت وباجات تحمل الشعارات الوطنية وحلويات كويتية تقليدية في جميع فروعه على الموظفين والعملاء.

وفي إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي وتماشيا مع تركيزه على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، رعى البنك مهرجان الأعياد الوطنية كراع رئيسي والذي نظمه مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين بمشاركة أطفال من مراكز ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالا بالأعياد الوطنية.

وبمناسبة الأعياد الوطنية سيغلق البنك أبوابه يوم الأحد 26 فبراير على أن يستأنف البنك العمل يوم الاثنين 27 فبراير 2017 علما بأن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومركز الاتصال الهاتفي متوافرة طوال هذه الفترة.

ويود البنك الأهلي الكويتي بهذه المناسبة أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها وجميع المقيمين.