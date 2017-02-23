الصانع: النتائج تعكس قوة المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر

%14.7 نمو الأقساط المكتتبة لتصل إلى 213.2 مليون دينار

تأثر الأرباح بانخفاض أسعار بعض العملات مقابل الدينار





أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 12 مليون دينار بربحية 67.02 فلسا للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بانخفاض نسبته 14.8% بالمقارنة مع ربح بقيمة 14.09 مليون دينار عن العام الماضي.



وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% (40 فلسا للسهم الواحد)، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية، وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم ما مقداره 460 فلسا.



وقال بيان المجموعة ان حقوق المساهمين انخفضت خلال العام بـ 8% بما يعادل 7.3 ملايين دينار لتصل إلى 82.3 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2016 بالمقارنة مع 89.6 مليون دينار في 2015 متأثرة بانخفاض اسعار بعض العملات لشركاتها التابعة والزميلة مقابل الدينار.



وحققت قيمة الأقساط المكتتبة ارتفاعا خلال العام 2016 بنسبة 14.7% بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 213.2 مليون دينار بزيادة قيمتها 27.3 مليون دينار.



وبلغ صافي ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 10.1 ملايين دينار بانخفاض نسبته 18% وقيمته 2.2 مليون دينار عن العام الماضي بسبب خسائر في فروق العملة التي نتجت عن انخفاض قيمة بعض العملات العربية مقابل الدينار.



وانخفض صافي الاحتياطيات الفنية للشركة بقيمة 6.3 ملايين دينار وبنسبة 5.6% ليصل إلى 106.4 ملايين دينار بالمقارنة مع 112.7 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2015 وهذا الانخفاض ناتج عن تقييم الاحتياطيات الفنية لبعض الشركات التابعة بقيمة أقل من العام السابق بسبب انخفاض قيمة عملات تلك الشركات مقابل الدينار.



وارتفعت الأصول لتصل إلى 375.9 مليون دينار بزيادة قدرها 7.5 ملايين دينار ونسبتها 2%.



وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخليج للتأمين فرقد الصانع: «تعكس نتائج هذا العام قوة المجموعة وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وقدرتها على حماية أصولها وحقوق مساهميها.



كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها، مدعوما باستراتيجيتنا الهادفة للتوسع الإقليمي وزيادة حصتنا السوقية محليا وإقليميا».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول ايضا لكل الجهات الرقابية بالكويت».

..وتحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن حصولها على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميز الأعمال عن فئة الخدمات المالية، وذلك خلال الدورة التاسعة للجائزة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بدبي، والتي تعتبر أحد أبرز جوائز التميز في الأداء المؤسسي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.