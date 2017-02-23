توقعات باستقطاب 30 ألف زائر في النسخة التاسعة للمعرض بزيادة 30%





أعلنت ادارة معرض الرياض للسفر 2017 عن انطلاق أعماله وسط مشاركة 250 عارضا من 50 دولة على المستويين الإقليمي والعالمي، جنبا إلى جنب مع توقعات باستقطاب 30 ألف زائر.



ويفتتح المعرض أبوابه للمرة التاسعة على التوالي مستقبلا رواد صناع السفر، والجهات الرسمية، ومـشـغـلـي الـرحـلات السياحية والمعنيين في هذا المجال، حيث ستجري فعاليات هذا الحدث الدولي البارز بفندق الفيصلية، الرياض في الفترة ما بين 7 و10 أبريل 2017، وعلى مدى الأيام الأربعة المخصصة للمعرض ستعقد الحلقات النقاشية الثاقبة، الحوارات الوزارية والندوات العملية للإطلاع على ما تم إنجازه خلال الإثني عشر شهرا الماضية في ميدان السياحة.

وتعتبر طبعة 2017 الأكبر على الإطلاق مع ارتفاع في أعداد العارضين ومشاركة العديد من الأجنحة الوطنية، فضلا عن زيادة في مساحة أرض المعرض بنسبة 10% بالمقارنة مع 2016.

من جانبه، قال المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: إن المعرض سيكون حدثا استثنائيا بامتياز، الذي من شأنه تعزيز مكانتنا كأحد أهم المعارض الرائدة في قطاعي السفر والسياحة في المملكة، منوها في خضم حديثه إلى النمو الحاصل على أساس سنوي، وذلك عبر احتضان 246 عارضا مع حضور 25 ألف زائر في العام المنصرم، مشيرا إلى الاستعداد الكامل للترحيب بـ 30 ألف زائر و250 عارضا للعام الجاري.

وأضاف القريني قائلا: «إننا شهدنا نموا ملحوظا وإيجابيا في أعمال المعرض سنة بعد سنة من جميع الجوانب، إضافة إلى تزايد معدل المواطنين السعوديين الذين يسافرون في اتجاهي السوق الداخلية والسوق الخارجية وتنامي أعداد السياح داخليا وتواجد مزدوي خدمات الضيافة والشركات السياحية، سيقدم المعرض للمشاركين فرصا لتبادل الخبرات والمعارف وأحدث المعايير المتبعة في سوق السفر بالشرق الأوسط والعالم على حد سواء».

جدير بالذكر، ان معرض الرياض للسفر 2017 سيوفر منصة مفتوحة للمهنيين وعامة الناس، على نحو يتيح لهم التفاعل مباشرة مع مختلف الهيئات السياحية، الفنادق، شركات الطيران ووكلاء السفر من عدة دول عالمية، كما ستحظى دول مجلس التعاون الخليجي بحضور قوي أثناء فعاليات المعرض بما في ذلك الأجنحة التي ترعاها، وبهذا الصدد تمثل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الشريك الاستراتيجي، وتمثل هيئة الانماء التجاري والسياحي بالشارقة الراعي الماسي، وتمثل سياحة اندونيسيا الشريك البلاتيني، وتمثل وكالة الرياض للسفر والسياحة الراعي الذهبي، وتمثل علياء للسفر الراعي الفضي، وشركة «كريم» الراعي لخدمات النقل والتوصيل، وفي شأن متصل أكدت جهات دولية انضمامها لمعرض الرياض للسفر 2017 ومنها: النمسا، مدينة كيوتو اليابانية، الفلبين، دوكا، أورانج كاونتي، كاليفورنيا، سريلانكا، سيشيل، سلوفينيا، تركيا، المغرب، تونس، مدينة بورصة التركية، المكسيك، هولندا، جزر المالديف وكوريا على سيبل المثال لا الحصر.

وسيتواجد العارضون من آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وشمال أفريقيا مع قائمة واسعة من الفنادق، شركات الطيران، مواقع الحجز الإلكترونية وشركات تأجير السيارات مثل: روتانا، لوفتهانزا، دولار رنت كار، ماتاتو، ثريفتي، فرسان للسفر، الخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الجوية الملكية الهولندية.

ويـعـتـبـر مـعرض الرياض للسفر أضخم معرض للسفر والسياحة والمؤتمرات في السعودية، حيث يجذب الزوار والموفدين من البلدان والمناطق المختلفة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا، واستراليا، وأوروبا.



ومعرض الرياض للسفر هو حدث سنوي كبير، حيث تلتقي خلاله، شركات السفر والسياحة الرائدة واللاعبين الرئيسيين في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة مع ممثلي هيئات التـرويج الـسيـاحـي، والضيافة وشركات الطيران، وكذلك مع شركات الجولات السياحية، تحت سقف واحد، لأربعة أيام متواصلة.



وفي الوقت الذي يستقطب فيه رجال الأعمال المحترفين في مجال السفر والسياحة، يبقى المعرض مفتوحا أيضا لعامة الجمهور، وهو المنصة المثالية للوجهات المختلفة لتقديم منتجاتها السياحية، ومعالمها السياحية الجذابة، وخدماتها والفرص الاستثمارية المتاحة لسوق السعودية.