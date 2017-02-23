أشاد المدير العام لشركة «الموازي دوت كوم» مهند الصانع بالقائمين في بورصة الكويت على تطوير المرحلة القادمة لبيئة أعمال قطاع الشركات غير المدرجة لطالما كان تسودها الفوضى والغش والتدليس.

وعلق على مسودة قواعد التداولات خارج المنصة OTC التي أطلقتها شركة بوصة الكويت، قائلا: «إن عدد الشركات غير المدرجة يفوق 1700 شركة مساهمة ورؤوس أموالها تتعدى الـ 12 مليار دينار كما تعد هذه الخطوة مرحلة جديدة ستكون فيها هيئة أسواق المال أمام اختبار حقيقي في إطار الرقابة وحماية المتعاملين في الأوراق المالية (في التداولات والإفصاحات)».

وبين أن هذه القواعد عند اعتمادها ستعزز عملية التداولات على أسهم الشركات غير المدرجة والمنسحبة والملغى إدراجها من البورصة وتحسن من إيرادات مكاتب الوساطة والبورصة ووكالات المقاصة، كما ستسبب ضغط على الكثير من الشركات لتسليم سجلات مساهميهم إلى وكالة مقاصة مرخصة.

وأكد أن مكاتب الوساطة سيكون لها دور ومسؤولية اكبر لضمان إجراءات التسوية والتقاص، كما أن الحدود السعرية لحركة الأسهم وإجراءات التسوية والتقاص ستكون عائقا لعمليات الغش وغسل الاموال، علما بأن الشركات المساهمة العائلية ستكون امام اختبار الشفافية والتي كانت في غنى عنها مسبقا.