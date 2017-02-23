أعلنت «مؤتمرات يورومني»، الجهة العالمية الرائدة في تنظيم مؤتمرات الاستثمار العابر للحدود وأسواق رأس المال، أمس عن رعاة المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي، وهم: بنك السلام، أركابيتا، بنك البحرين والكويت، بي إن بي باريبا، بيت التمويل الخليجي، بنك البحرين الوطني، شركة رانتي، وتنظمه «مؤتمرات يورومني» ويستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يومي 27 و28 فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت رياض ساتر: «نتطلع في البنك إلى المساهمة في إنجاح فعاليات المنتدى للعام الخامس على التوالي، وبمرور السنين أصبح المنتدى وجهة استراتيجية هامة لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك للجمهور المحلي والدولي».

وشهد المنتدى نموا كبيرا منذ انطلاقه في العام 2012، وهذا العام سيجمع المنتدى أكثر من 600 شخصية رفيعة المستوى من الخبراء الماليين، والاقتصاديين، والمستثمرين، وقادة الأعمال والمصرفيين من الأوساط المالية الإقليمية والدولية.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي لبنك أركابيتا عاطف عبد المالك: «نحن سعداء بأن نكون جزءا من هذا الحدث السنوي رفيع المستوى، ويأتي منتدى هذا العام في وقت نواجه فيه العديد من التحديات المالية، وهو يوفر فرصة ممتازة لمناقشة القضايا الهامة التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك بي إن بي باريبا الشرق الأوسط وافريقيا جاك ميشيل: «لدينا في بنك بي إن بي باريبا التزام طويل الأمد مع البحرين، ونحن سعداء برعاية المنتدى المالي السادس لدول مجلس التعاون الخليجي 2017، كما نرى أن هذا المنتدى يعد بمنزلة فرصة ممتازة للمشاركة في النقاشات والحوارات وتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل السبل للتعامل مع التحديات والفرص التي تتيحها أسواق المال الخليجية دائمة التطور».



وقال دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوفر: «نتطلع لمشاركتنا في الحدث والتعرف من المتحدثين البارزين عما يخبئه المستقبل لدول مجلس التعاون الخليجي، دائما ما يكون بنك البحرين الوطني في الطليعة في ترسيخ مكانة البحرين على الساحة الدولية كمركز مالي إقليمي وسنواصل العمل على تعزيز هذا الهدف خلال السنوات المقبلة».

وتدعو «مؤتمرات يوروموني» المشاركين المهتمين للانضمام إلى النقاش وإبداء آرائهم حول أفكار المنتدى على «تويتر» إلى استخدام الوسم #emGCC.