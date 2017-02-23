محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان 8 شركات كلها محلية تنافست للفوز بمناقصة انشاء مجمع وزارات يشتمل على 4 مبان حكومية في محافظة الجهراء، ولدى فض مظاريف العطاءات تبين ان شركة الخليج المتحدة للمقاولات قدمت ادنى العروض بواقع 329 مليون دينار او نحو 1.1 مليار دولار.



ولم يكشف النقاب عن قيمة العروض المقدمة من باقي الشركات الاخرى، وهي كل من: شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة والمقاولات، وشركة المجموعة المشتركة للمقاولات، وشركة الهاني للانشاءات، شركة الاحمدية للانشاءات والتجارة، شركة سيد حميد بهبهاني واولاده، شركة مجموعة بوخسمين للمقاولات، واخيرا شركة مزن المشتركة للتجارة العامة والمقاولات.

واضافت المجلة ان نطاق العمل في المشروع يشمل بالاضافة الى المباني الحكومية، انشاء مسرح وقاعة تدريب وعدد من وحدات التجزئة واعمال بناء الطرق، بالاضافة الى الاعمال الاخرى المرتبطة بالمشروع، والذي ستبلغ مساحة البناء فيه 140 الف متر مربع، علما بان المشروع تشرف على تطويره وزارة الاشغال العامة.