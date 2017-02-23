قالت وكالة أنباء «بلومبيرغ» نقلا عن مصادر لها، ان شركة «أرامكو السعودية» تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية.

وقالت الوكالة إن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأشارت الى أن «أرامكو» مازالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينة أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

وتقرر طرح حصة لا تزيد على 5% من أرامكو للاكتتاب العام وبحد أقصى بحلول عام 2018.

على صعيد آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اختارت 3 بنوك للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي المزمع للشركة، وفقا لـ«رويترز».

وذكرت الصحيفة ان الشركة السعودية اختارت «جيه.بي مورجان تشيس آند كو» و«مورجان ستانلي» و«اتش.اس.بي.سي هولدنجز».

وتهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى 5% من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بالبورصة السعودية وسوق عالمية أو أكثر في طرح أولي قد تجمع منه 100 مليار دولار.

ويمثل إدراج أرامكو إحدى ركائز خطة الحكومة السعودية الرامية لتحويل اقتصاد المملكة عن طريق جذب الاستثمارات وتنويع الموارد وتقليص الاعتماد على النفط.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يحتاج لسعر نفط أعلى من 50 دولارا للبرميل.

وقال السادة خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي أمس الذي ينظمه معهد الطاقة «ثمة حاجة لكثير من الاستثمارات من أجل مواكبة (نمو) الطلبن وإلا سيكون هناك نقص (في المعروض)».

وأضاف «أرى أن هناك حاجة لسعر أعلى من 50 دولارا لجذب المزيد من الاستثمارات».

واعتبر السادة ان الوقت لايزال مبكرا للغاية لتحديد ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الإمدادات حين يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» في مايو.

وأبلغ الوزير الصحافيين في لندن أن هذا الاجتماع سيركز أساسا على المخزونات العالمية وما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قلصت المخزون ليتجه صوب متوسطه في 5 سنوات، مؤكدا ان جميع المؤشرات حاليا تظهر أن مستوى الالتزام بالاتفاق ممتاز.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إيرانية امس إن طهران ستبدأ بيع 100 ألف برميل من النفط يوميا إلى روسيا في غضون 15 يوما، حيث ستتلقى نصف المقابل نقدا والنصف في صورة سلع وخدمات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن وزير النفط بيجن زنغنه عرض تفاصيل الصفقة بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في طهران.