تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تداولات أمس مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات الخام لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» بتفاؤلها بشأن اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسليم أبريل وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتا أو 0.6% إلى 53.99 دولارا للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.8% إلى 56.83 دولارا للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 56.20 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة.



غير ان الاتفاق الذي وقعه كبار منتجي النفط تحت مظلة «أوپيك» وبدأ تطبيقه مع بداية العام الحالي منح مستوى دعم لأسعار النفط.