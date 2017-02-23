تزامنا مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني السادس والخمسين، والذكرى السادسة والعشرين للتحرير، أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن مشاركتها في الاحتفالات وذلك من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع في كل مناسباته، من خلال برامج الشركة وأنشطتها للمشاركة في الاحتفالات.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي طلال الخرس انه مع انطلاق احتفالات الكويت الوطنية والاحتفال بالعيد الوطني الـ 56 ومرور 26 عاماً على التحرير تتقدم شركة «السور لتسويق الوقود» بأسمى آيات التهاني للكويت حكومة وشعباً، متمنيا دوام الاستقرار والعزة للكويت وأهلها، مشيرا الى ان «السور» لم تهمل في أنشطتها الاجتماعية مشاركة المجتمع الكويتي احتفالاته وخصوصا الوطنية منها، حيث قامت بتزيين محطات ألفا للتزود بالوقود وتوزيع الأعلام لمرتادي المحطات وتقديم لهم خصم خاص بنسبة 50% عند غسيل مركباتهم لدى محطات الغسل الآلي للسيارات «سبلاش».