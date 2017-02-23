تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، قام فريق العلاقات العامة باستقبال طالبات وطلاب مدرسة التكامل بهدف مشاركة أسرة البنك التجاري احتفالات ذكرى اليوم الوطني الـ56 ويوم التحرير الـ26 للكويت، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة علي الموسى ونائب الرئيس الشيخ أحمد الدعيج والإدارة التنفيذية وموظفي البنك.

في هذا الإطار، قالت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع: «نولي في البنك التجاري الكويتي أهمية خاصة لمختلف الأنشطة المجتمعية التي تحقق التواصل والترابط الاجتماعي خاصة النشاطات التي تعنى بأجيال المستقبل»، مبينة أن استقبال البنك للطلبة والطالبات إنما جاء ليعبر عن حرص «التجاري» على مشاركتهم في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء للوطن وأمجاده بما يغرز في نفوسهم مشاعر الشموخ بأوطانهم.

وأضافت: لقد اشتمل برنامج زيارة الطلبة للفرع الرئيسي التعرف على سلسلة من المعلومات التوعوية والتثقيفية حول الادخار وأهميته لمستقبلهم وكذلك الخدمات والمعاملات المصرفية التي يقدمها «التجاري» لعملائه، بالإضافة إلى العروض الترويجية والخدمات المختلفة الأخرى التي يقدمها البنك.

وأوضحت الورع ان البنك قد نظم هذا اليوم بالقرب من المبني الرئيسي الذي تم تزيينه بأعلام الكويت وذلك تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، ولاستقبال طلبة مدرسة التكامل وعدد كبير من الضيوف والعملاء والزوار الذين استمتعوا بحسن الضيافة من المأكولات الشعبية والحلوى التقليدية التي أعدت خصوصا لهذه المناسبة.



وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة مدرسة التكامل بالشكر والتقدير إلى إدارة البنك التجاري على استضافتهم لطلبة المدرسة ومشاركتهم أسرة البنك الاحتفالية التي أدخلت البهجة والفرح لقلوب الطلبة، وأتاحت لهم فرصة التعبير عن حسهم الوطني، متمنين للبنك مزيدا من التقدم والعطاء.