فازت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتميزها بالتفوق في العمل لتثبت من جديد مواصلة ريادتها في هذا الميدان عبر رحلة التطور المستمر في خدمة العملاء وتحقيق التفاني لتنال أعلى درجات رضاهم وثقتهم من خلال الاستثمار في مجال المنشآت والتقدم في التكنولوجيا.

وتساهم إنجازات الشركة البارزة في تنمية اقتصاد الكويت لتصبح مصدر الإلهام لكل الشركات المماثلة لها في دول مجلس التعاون.

وكان ذلك نتيجة روح العمل والفريق الواحد بالالتزام بمواصلة المعايير العالمية.

ويعتبر هذا النجاح الجديد وفقا للقياده الحكيمة للشركة، وتقدم الشركة جزيل الشكر لكل من ساهم في بناء مؤسسة الساير التي تألقت لتنال جائزة قمة في التألق والرقي تؤكد بها استمرار رحلة كفاحها والتزامها بالنجاح والريادة.

هذا، وقد منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الأعمال من قبل غرفة دبي للتجارة ومن خلال توزيع الجوائز الشخصية التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي في مدينة جميرا أرينا في دبي.

وتسلم نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الساير القابضة مساعد بدر الساير جائزة الأعمال من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي خلال تكريم الشركات التي سميت الفائزين في الدورة التاسعة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة التميز في الأعمال.

هذا، وقد لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القابضة مبارك ناصر الساير بالقول: «تعتبر جائزة التميز لقطاع الأعمال بمنزلة تشريفا عظيما للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونحن سعداء لفوزنا بالجائزة وأيضا لتكون أول شركة من الكويت قد حققت هذا الإنجاز في تلك الفئة.

وهذا التقدير المتميز هو شهادة على التزام شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده لأفضل خدمة للعملاء، وكذلك الجهود المستمرة نحو تعزيز رضا العملاء ونيل ثقتهم.

وكان ذلك نتيجة روح العمل والفريق الواحد بالالتزام بمواصلة المعايير العالمية».

وترأس المنصوري لجنة تحكيم جائزة التفوق بالأعمال للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف الخبراء المحليين والدوليين.

الى جانب ذلك انضمام فريق رفيع المستوى مثل محمد أحمد بن عبدالعزيز - وكيل وزارة الاقتصاد، الى جانب انضمام فادي الفرا - المؤسس المشارك والشريك، شركاءWHITESHIELD، ومشاركة أنجيلا كوك وسلفاكومار شانموغام - من لجنة إدارة SPRING – المختصة عن جائزة الجودة في سنغافورة، ومشاركة ديوك أوربانك - المؤسس المشارك لمشروع THE VENTURE GENERATOR.

وأضاف مبارك الساير «أهدي هذه الجائزة إلى جميع عملائنا الذين أبدوا ثقتهم بالمؤسسة منذ تأسيسها قبل 63 عاما وتحديدا في عام 1954، فإن التزامنا تجاه العملاء مستوحى من مبدأ تويوتا العميل أولا.

وفي المستقبل ينصب تركيزنا على الاستمرار في تعزيز تجربة العملاء من خلال تعزيز المرافق وتقدم التكنولوجيا ونستمر في الاستثمار في مرافق جديدة».