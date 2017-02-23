قال مصدران إن من المنتظر أن توقع شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية اتفاقا للتعاون في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا.

ويبدو أن بتروناس وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة تقتربان من الاتفاق على الشروط بعدما قالت مصادر لـ «رويترز» الشهر الماضي إن أرامكو قررت تعليق شراكتها المزمعة مع بتروناس في مجمع التكرير والبتروكيماويات البالغة قيمته 27 مليار دولار بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وذكر أحد المصدرين المطلعين اللذين طلبا عدم الكشف عن اسميهما أن من المنتظر توقيع الاتفاق يوم الاثنين المقبل.

وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق في حين قال متحدث باسم بتروناس إن الشركة لا يمكنها «الإدلاء بأي تعليق في الوقت الحالي».

يهدف مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات إلى معالجة 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا وإنتاج 7.7 ملايين طن من البتروكيماويات سنويا.

ويأتي المشروع في إطار مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس الذي سيضم أيضا منشآت لتخزين النفط.

كانت بتروناس قالت الشهر الماضي إن مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات يمضي صوب بدء التشغيل في 2019 وإنه تم استكمال 54% من المشروع حتى الآن.

وواجهت شركة النفط الماليزية صعوبات في ظل هبوط أسعار النفط العالمية وخفضت نفقاتها في السنة الأخيرة.

وقلصت الشركة توزيعات الأرباح التي تصرفها للحكومة.

ومن المتوقع أن تعلن بتروناس نتائجها المالية للربع الرابع في 14 مارس.