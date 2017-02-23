ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات في يناير مع تجاهل المشترين ارتفاع أسعار الشراء والرهن العقاري في مؤشر على تزايد الثقة في الاقتصاد.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: إن مبيعات المنازل القائمة قفزت 3.3% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.69 ملايين وحدة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2007.

وجرى تعديل وتيرة نمو مبيعات ديسمبر بالزيادة إلى 5.51 ملايين وحدة من 5.49 ملايين في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات 1.1% إلى 5.54 ملايين وحدة في يناير.

وعدلت الرابطة بيانات المبيعات التي تعود إلى عام 2014 لكن التعديلات كانت محدودة ولم تؤثر على وصف حالة السوق.

وارتفعت المبيعات 3.8% عنها في يناير 2016.

ويلقى الطلب على الإسكان دعما من تحسن سوق العمل الذي يزيد فرص التوظيف أمام الشبان.

ويظل استمرار نقص العقارات المتاحة للبيع - وهو ما يرفع أسعار المنازل - عقبة أمام متانة سوق الإسكان.

وفي حين يبدو سعر الرهن العقاري لثلاثين عاما آخذا في الاستقرار بعدما ارتفع بسرعة في الأشهر الأخيرة فإنه يظل فوق 4% بينما تنمو الأجور بأقل من 3% سنويا.