عقدت مايكروسوفت مؤتمرا مخصصا لمديري أمن المعلومات في البنوك والشركات الكويتية لتعريفهم بآخر مستجدات أمن المعلومات الذكية الملائمة للعصر الرقمي، وذلك لما كشفته المراقبة المباشرة لأجهزة الحاسوب المكتبي التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز في الكويت من زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة محليا.

وقد كشفت دراسة قامت بها مايكروسوفت في عام 2015 لأجهزة الحاسوب المكتبي التي تستخدم نظام التشغيل ويندوز في الكويت بأن الهجمات وصلت إلى أعلى مستوى لها في الربع الرابع من السنة، حيث ظهر على 30% من الحواسيب التي تم فحصها حدوث أحد أنواع التعرض لبرمجيات خبيثة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 21%، إلا أن أكثر من جهاز واحد من بين 22 جهازا (4.54%) قد تعرض لتلوث فيروسي يمكن التغلب عليه وإزالته، وذلك مقارنة بمتوسط عالمي نسبته 1.69%.

تعليقا على هذا الخبر صرح سيريل فوازين مدير مشاريع الأمن الإلكتروني لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا قائلا: «يسرنا ان نعرف العاملين في مجال أمن المعلومات في الكويت على أحدث التقنيات في مجال حلول حماية الهوية والمعلومات، حيث انه من المهم أن يتيسر للمستخدمين تحسين إنتاجيتهم من أي مكان وعلى أي جهاز كان في عصر يفضل الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية، إلا أننا علينا أن نقدم أعلى مستويات الحماية للهوية والتطبيقات والبيانات».

سلط جدول أعمال مؤتمر القمة الضوء على التحديات التي تواجه المستخدمين للحصول على مكان عمل آمن وحديث، بالإضافة الى جلسة حملت اسم «برمجيات تحليل سلوكيات المستخدمين: كيف يمكنك تأمين هويتك وآلاف التطبيقات»، كما تناول المؤتمر كيفية حماية المعلومات ومنع حدوث فقدان البيانات وكيفية تشفيرها.

كما قدمت مايكروسوفت للمشاركين عروضا توضيحية للحلول البرمجية والتي توفر بدورها الحماية «بداية من البريد الإلكتروني» مستعينة بنظام حماية متكامل من الأخطار المتقدمة، كما قدمت الشركة أيضا أساليب متكاملة للتعامل مع الأمور الإنتاجية والاتصالات واستخدام الأجهزة المحمولة والأمن.

وعرضت مايكروسوفت أثناء مؤتمر القمة كيف تساعد حلول الأمن الخاصة بها في حماية المنظمات في جميع أنحاء العالم من الهجمات الأخيرة، وكيف يمكن للعملاء حماية أنفسهم من تعريض الهوية للخطر عن طريق تعزيز كلمات السر مستعينين بطبقات إضافية من ميزات التصديق، كما أوضح خبراء مايكروسوفت كيف يمكن للحلول البرمجية اكتشاف أعمال التصديق غير المألوفة وكذلك العلامات المبكرة على حالات محاولة الاختراق.